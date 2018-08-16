وبدأ سريان العقوبات الأميركية الجديدة على طهران في الأسبوع الماضي، وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، ومنها "توتال" النفطية وشركات "بي إس إيه" و"رينو" و"دايملر" لصناعة السيارات.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بان" الخميس، إن الشركة تعمل في مشروعين في إيران عبر وحدتها "دي بي" للهندسة والاستشارات.

وأضافت: "سننهي المشروعين في أغسطس وسبتمبر 2018 على الترتيب. نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، سعينا لإنهاء العقد بشكل ودي وفي الوقت المناسب".

وذكرت أن "دويتشه بان" وقعت مذكرة تفاهم مع "بنياد إيسترن ريلوايز (بن ريل)" الإيرانية المشغلة للسكك الحديدية في مايو 2017، بشأن المشروع الأول الذي يهدف لتحديد الإمكانات المتعلقة بعربات القطارات والتنظيم.