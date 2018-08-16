وتعززت العملة التركية بنحو 3 بالمائة مقابل الدولار، يوم الخميس، حيث جرى تداولها بحوالي 5.75 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل ساعات من الموعد المقرر الذي يطمئن فيه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق المستثمرين الدوليين بشأن الاقتصاد.

وكانت الليرة انخفضت انخفاضا شديدا في الأسابيع الأخيرة، وحققت خسارة قياسية بوصول تداولها إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار الواحد الأسبوع الماضي، وسط نزاع دبلوماسي وتجاري مع الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن عقوبات وتعريفة جمركية بسبب استمرار احتجاز قس أميركي، في حين ردت تركيا بفرض تعريفات جمركية بحوالي 500 مليون دولار على الواردات الأميركية وقالت إنها ستقاطع البضائع الإلكترونية الأميركية.

وتعافت العملة بعد أن اتخذت السلطات خطوات للمساعدة في وجود سيولة مصرفية والحد من معاملات المبادلة.