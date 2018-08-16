وحاورت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مواطنين ومقيمين ولاجئين، من بينهم السوري أحمد خلف، الذي قال إن وضعيته في البلاد صارت صعبة بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وقال خلف إنه يبعث 150 دولار شهريا إلى أقاربه في وطنه الأم، لكنه اضطر هذا الشهر إلى عدم تحويل أي مبلغ، بسبب ما تشهده تركيا من تقلبات اقتصادية، مضيفا "الليرة تراجعت مقابل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى".

وخلص قائلا "ما أكسبه بالكاد يكفيني لمعيشتي اليومية".

وتشهد الليرة التركية تدهورا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين، على خلفية أزمة القس الأميركي المحتجز في تركيا.

في متجر للسجاد بالبازار الكبير الكائن بمدينة إسطنبول، يعاني سيرحات غوكايا من نفس الصعوبات، حيث وجد نفسه مضطرا للتقاعد من وظيفته "التي لم يعد راتبها كافيا لمصاريف الحياة المرتفعة" مقررا الاشتغال بأحد المحلات التجارية في السوق الكبير.

وذكر أن السياح الذين كانوا يزورون الدولة وينفقون أموالا مهمة انخفض عددهم بشكل مهول، قائلا "كان السياح من الولايات المتحدة وأوروبا ينعشون الاقتصاد المحلي، لكن عددهم تراجع بفعل التفجيرات التي شهدتها البلاد وعدم الاستقرار السياسي والقمع المتصاعد للسلطات".

وأضاف "كل ما يدور في تركيا الآن يتعلق بالقس".

ويقصد غوكايا بكلامه، القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة، والذي انفجرت بسببه أزمة كبيرة مع واشنطن، التي تطالب بالإفراج الفوري عنه، وسط رفض قاطع من قبل السلطات التركية.

وتقول "واشنطن بوست" إن قضية القس برانسون تسببت في "حرب تجارية" بين البلدين، مشيرة إلى أن سكان البلاد هم من سيتحملون "عواقبها".

من جهته، قال المواطن التركي محمت أمين أويماك، الذي يملك متجرا في منطقة سيركجي بإسطنبول، إن "مزاج الدولة العصبي سيؤثر علينا جميعا".

وأضاف "الناس هنا حذرون.. لم يعد لدينا زبائن، الكل هنا خائف من المستقبل ".

ورأى التركي أوزكان أوزكيليك، وهو مالك لأحد متاجر الذهب في البازار الكبير، لم يختلف عن سابقه، حيث قال "أسعار الذهب تتغير كل ساعة.. القيمة الحالية لهذا المعدن مرتفعة جدا.. ومعظم السياح باتوا مقتصدين في مشترياتهم".

وكانت تركيا لمحت، مساء الأربعاء، إلى إمكانية التراجع عن موقفها في الأزمة مع الولايات المتحدة، قائلة إنها "على استعداد لمناقشة القضايا العالقة مع واشنطن دون تهديدات".

وحذر مسؤلون أميركيون، في وقت سابق، من إجراءات تصعيدية جديدة قد تتخذها واشنطن بحق أنقرة، إذا لم تطلق سراح القس المحتجز.