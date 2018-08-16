وتراجع الاسترليني بشكل حاد في أغسطس آب مع تنامي قلق المتعاملين بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق للتجارة ومع صعود قوي للدولار الأميركي.

وواصلت العملة البريطانية الهبوط اليوم لتصل إلى 1.2660 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني والعشرين من يونيو حزيران 2017 مع مواصلة الدولار الصعود وبعد أن جاءت بيانات التضخم في بريطانيا لشهر يوليو تموز متماشية مع التوقعات.

وبهبوطه للجلسة الثانية عشرة على التوالي يكون الاسترليني قد سجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس آب 2008.

وتراجع الاسترليني أيضا عن مكاسبه الأولية أمام اليورو وانخفض 0.16 بالمئة إلى 89.29 بنس في أواخر التعاملات الأوروبية.