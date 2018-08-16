وتراجع الذهب 1.35 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1177.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1825 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أوائل يناير كانون الثاني 2017 عند 1174.35 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1185 دولارا للأوقية.

والمعدن الأصفر منخفض حوالي 9 بالمئة عن مستوياته في بداية العام مع تضرره من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار والفشل في الاستفادة من دوره التقليدي كأداة للتحوط أثناء الضبابية العالمية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2017 بفعل مخاوف من دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

كما تلقى الدولار، وهو العملة المسعر بها الذهب، دعما من هبوط اليورو الذي تضرر من مخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008 عند 752.25 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن في أحدث معاملات عند 768.60 دولار للأوقية بانخفاض نسبته 3.6 بالمئة.

وتراجع البلاديوم 5.8 بالمئة إلى 844.70 دولار للأوقية بعد ان سجل أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2017 عند 834.50 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 14.45 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2016 عند 14.32 دولار للأوقية.