وسجلت عقود خام القياس الأميركي عند التسوية 65.01 دولار للبرميل، منخفضة 2.03 دولار، أو 3 بالمئة.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.70 دلار، أو 2.35 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي رغم أن استهلاك مصافي التكرير من الخام سجل مستوى قياسيا مرتفعا. وزادت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.6 مليون برميل.

ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأميركية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني من الأسواق بحلول العام المقبل.