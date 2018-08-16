جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية الدول الثلاث في العاصمة البحرينية المنامة وتم الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الخطوة جاءت "انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك وتنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين."