وانخفض الدولار المقوم به الذهب قليلا من مستويات مرتفعة مقابل سلة عملات رئيسية مع تعافي الليرة التركية وانحسار المخاوف من اضطرابات في الأسواق العالمية.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.04 في المئة إلى 1193.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش بعدما لامس 1191.35 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ 30 يناير كانون الثاني 2017.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر كانون الأول 1.80 دولار، أو ما يعادل 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1200.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 800.50 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 895.50 دولار للأوقية.