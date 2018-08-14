وقال وزير الشؤون الاقتصادية في الهند سوبهاش شاندر غارغ للصحفيين إنه ليس هناك "ما يقلق في هذه المرحلة" بعد أن وصلت الروبية إلى 70.1 مقابل الدولار في وقت سابق الثلاثاء. وأضاف أن الانخفاض سببه عوامل خارجية.

ويعاني البنك المركزي التركي لوقف الانهيار الحاد في العملة التركية. وأسفر هذا عن ارتفاع قيمة الدولار، ما يدفع بمعظم عملات العالم النامي للهبوط.

وصرح راجنيش كومار، رئيس بنك الهند، أنه يعتقد أن الروبية ستستقر عند حوالي 69-70 مقابل الدولار الواحد.

وأثارت أزمة تركيا القلق من السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونزاعا تجاريا مع الولايات المتحدة.