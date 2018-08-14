وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1195.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أدنى مستوى له منذ 30 يناير 2017عند 1191.35 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1202.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.3 بالمئة إلى 96.168 بعدما صعد إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا الاثنين.

وقبع اليورو قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار والفرنك السويسري اليوم، ليظل تحت ضغط جراء هبوط الليرة التركية بفعل مخاوف من أن تضر المشاكل الاقتصادية التركية البنوك الأوروبية وتمتد إلى اقتصادات ناشئة أخرى.