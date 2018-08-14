ورصدت لقطات فيديو تدفق السياح على متاجر عالمية في تركيا الاثنين، في وقت أصبحت قيمة الدولار الأميركي تتجاوز 7 ليرات تركية.

واجتاح متسوقون معظمهم من البلدان العربية شوارع حي نيشانتيشي في اسطنبول واصطفت طوابير من السائحين أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة.

وقال أحد الموظفين بمتجر ملابس رفض ذكر اسمه إن هذا العدد من المتسوقين غير عادي حتى في ذروة المواسم التي تشهد ارتفاع نسبة البيع، لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت إلى مستوى قياسي جديد الجمعة، حيث هوت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001.