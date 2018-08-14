وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 72.61 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا إلى 67.20 دولار للبرميل عند التسوية بخسارة 0.7 بالمئة.

هبطت الأسعار أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد ما قال متعاملون إنه ارتفاع المخزونات في كاشينغ بولاية أوكلاهوما حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط نحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس آب وذلك نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق.

كانت مخزونات خام كاشينغ في تناقص من قبل لأسباب منها تعطل بمنشأة لمعالجة النفط في كندا مما قلص تدفقات الخام إلى المركز. وبدأت منشأة المعالجة الكندية سينكرود زيادة إنتاج النفط الخفيف ومن المتوقع أن تعود للإنتاج الكامل في سبتمبر أيلول.

يتزامن ذلك مع المخاوف من أن تؤثر الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي سلبا على أنشطة الشركات في أكبر اقتصادات العالم.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن العالم سيحتاج 32.05 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الخمسة عشر في 2019 بانخفاض 130 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من سبعة مكامن صخرية رئيسية 93 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول إلى 7.52 مليون برميل يوميا.