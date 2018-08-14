وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا تستعد لإجراء المعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الصين وروسيا وأوكرانيا.

ولدى سؤاله عن اقتراح أردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تطالب بمثل هذا الترتيب مع جميع الدول.

وأضاف أن المسألة أثيرت في أكثر من مناسبة خلال المحادثات الثنائية بين تركيا وروسيا.

وفي مايو الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رئيس الوزراء الياباني إلى التعامل بالروبل في الحسابات التجارية بين البلدين، في خطوة تهدف للحد من هيمنة العملة الأميركية عالميًا.

وقال بوتن خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "الروبل عملة قابلة للتحويل والصرف، لذلك دعونا نتعامل بالروبل"، مشيرًا إلى إمكانية وضع آلية لتحويل الروبل إلى عملات أخرى مثل الين واليورو.