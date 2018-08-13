وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب كوسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى منذ مارس 2017، وفق ما ذكرت رويترز.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.83 في المئة إلى 1208.60 دولار للأوقية.

واتجهت أسعار البلاتين لأقل مستوى في عشر سنوات دون مستوى 800 دولارا للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

وهبطت الفضة 0.3 في المئة إلى 15.23 دولار للأوقية، في حين خسر البلاديوم 1.87 في المئة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.