وتدافع المستثمرون على الدولار كملاذ آمن في ظل انهيار العملة التركية بما يصل إلى 23 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض، وانحدار الروبل الروسي إلى أقل سعر له في أكثر من عامين، وملامسة اليورو والجنيه الإسترليني أضعف مستوياتهما في عام.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك "ساكسو"، إنه مع امتداد اضطرابات تركيا إلى أسواق أخرى، فإن الذهب، الذي ينظر إليه تقليديا كاستثمار آمن في أوقات الضبابية، قد استقطب بعض الاهتمام الإضافي.

وأضاف: "هناك معركة قائمة بين تعزز الدولار وبعض الطلب على الملاذات الآمنة الناشئ عن خطر انتقال عدوى انهيار الليرة".

وفي الساعة 1345 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1214.71 دولار للأوقية (الأونصة)، مع صعود الدولار مقابل سلة عملات رئيسية.

ويتجه الذهب لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بعد تراجع السعر لأربعة أسابيع متتالية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1222.80 دولار للأوقية.