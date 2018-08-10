وبحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.89 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.56 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بفعل احتمال تباطؤ النمو العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية.

وخلال الأسبوع، يتجه برنت للانخفاض نحو اثنين بالمئة، فيما يمضي خام غرب تكساس الوسيط قدما صوب الهبوط بنحو ثلاثة بالمئة.

وفي أحدث جولة من عمليات فرض الرسوم الجمركية، قالت الصين إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات أميركية بقيمة 16مليار دولار.

وعلى الرغم من حذف النفط الخام من قائمة السلع المستهدفة بالرسوم الصينية، واستبداله بالمنتجات النفطية المكررة وأيضا غاز البترول المسال، يقول الكثير من المحللين إن الواردات الصينية من النفط الأميركي ستنخفض على نحو كبير.

وأدى تنامي التوترات التجارية عالميا إلى انخفاض عملات اقتصادات ناشئة كبيرة مثل الهند وتركيا والصين.

وتسبب انخفاض قيمة تلك العملات في زيادة تكلفة واردات النفط، المتداولة بالدولار الأميركي، وهو ما قد يؤثر سلبا على الطلب.

وفي الوقت الذي تزداد فيه قتامة توقعات الطلب، فإن الإمداد اتقد تشح مع إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران والتي ستشمل صادرات النفط اعتبارا من نوفمبر.