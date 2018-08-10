وبحلول الساعة 06،18 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1213.4 دولار للأوقية.

وواصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الإسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.

في غضون ذلك، دفع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو، الروبل الروسي للتراجع قرب أدنى مستوى في عامين، فيما هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وفشلت أسعار الذهب، والتي ترتفع في أوقات التوترات، إلى حد كبير في الاستفادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية هذا العام، في الوقت الذي اختار فيه المستثمرون اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن بدلا من المعدن الثمين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.32 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 827.20 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 899.10 دولار للأوقية.