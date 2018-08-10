وانخفض اليورو لأدنى مستوياته منذ يوليو 2017، فيما هبط الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في سنة وسط تكهنات بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بخصوص العلاقة بينها وبين بروكسل في المستقبل.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، ما يزيد عن 0.6 بالمئة إلى 96.103 وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2017.

وتلقت العملة الأميركية الدعم من تنامي توترات التجارة العالمية وتأزم العلاقات الجيوسياسية، مع إعلان الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو. وواشنطن أيضا على خلاف دبلوماسي مع تركيا.

ومع استحواذ الدولار على التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن، كانت مكاسب الين أمام العملة الأميركية محدودة. لكن العملة اليابانية ارتفعت مقابل معظم العملات المناظرة مثل اليورو والإسترليني والدولار الأسترالي.

وانخفض اليورو 0.75 بالمئة إلى 127.13 ين، وخسر الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 142.03 ين وهبط الدولار الأسترالي 0.85 بالمئة إلى 81.29 ين.

وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6.49 ليرة للدولار اليوم، بعدما لم يتمخض اجتماع في اليوم السابق بين وفد تركي ومسؤولين أميركيين في واشنطن عن حل واضح لاحتجاز تركيا لقس أميركي.