ومتحدثة في مؤتمر بالعاصمة التونسية، قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي "بلغت عائدات النشاط السياحي 1750 مليون دينار في الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى 31 يوليو تموز 2018 لتسجل تطورا بنسبة 42 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2017".

وأضافت قائلة "بلغ عدد زوار تونس في الفترة من أول يناير كانون الثاني الى غاية 31 يوليو 2018 نحو 4 ملايين و400 ألف سائح بزيادة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017".

وتوقعت الوزيرة أن عدد السياح الزائرين لتونس في 2018 سيتجاوز 8 ملايين سائح مقابل أكثر من 7 ملايين سائح في 2017 وأقل من 6 ملايين سائح في 2016.