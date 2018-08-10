وقال محللون إن العملة الخضراء لها اليد العليا على عملات الأسواق الناشئة في سيناريو حرب تجارية، وإن رسوم الاستيراد قد تساعد في الواقع في تضييق العجز التجاري الأميركي.

وواصل الجنيه الاسترليني الهبوط ليسجل أدنى مستوى في عام مقابل العملة الأميركية عند 1.2822 دولار، مع تزايد مراهنات المستثمرين على أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مع بروكسل بشأن علاقاتهما في المستقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.59 بالمئة إلى 95.612 في أواخر جلسة التداول.

ومن بين عملات الاقتصادات الناشئة سجل الروبل الروسي في تعاملات الليلة الماضية أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع تراجعه عن المستوى النفسي المهم البالغ 65 مقابل الدولار بعد أن قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وواصلت العملة الروسية التراجع اليوم لتهبط 1.68 في المئة إلى 66.65 روبل للدولار.

وهوت العملة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة لتلامس 5.56 ليرة مقابل الدولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي حوالي 2 بالمئة إلى 0.6613 دولار أميركي بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 0.6634 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2016.

وجاء هذا الهبوط ردا على تعهد غير متوقع من البنك المركزي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى 2020 وسط أداء اقتصادي مخيب للآمال.