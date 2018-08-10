وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 21 سنتا لتبلغ عند التسوية 72.07 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأميركي 13 سنتا لتغلق عند 66.81 دولار.

وهبط الخامان القياسيان كلاهما أكثر من 3 بالمئة في جلسة الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أميركية انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وزيادة مفاجئة قدرها 2.9 مليون برميل في مخزونات البنزين.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.7 مليون برميل في مخزونات البنزين.

وتأثرت السوق سلبا أيضا بمخاوف من أن النزاعات التجارية، وخصوصا بين الولايات المتحدة والصين، ستكبح الطلب على النفط. ويخشى المستثمرون أن أي تباطؤ للنمو في أكبر اقتصادين في العالم سيقلص الطلب على السلع الأولية.