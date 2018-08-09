وتراجعت العملة الخضراء، التي سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.17 بالمئة إلى 1212.64دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، لكنه يبقى غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ مارس 2017 البالغ 1204 دولارات الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.2بالمئة لتبلغ عند التسوية 1221 دولارا للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب أكثر من 10 في المئة منذ أبريل.

ومن شأن ارتفاع العملة الأميركية أن يزيد تكلفة الذهب المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 15.43 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 831.30 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 898.70 دولار للأوقية بعد أنكان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 889.90 دولار، وهو أدنى مستوىله منذ الثالث والعشرين من يوليو.