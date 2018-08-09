وأوضح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وذكر الفالح أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثل عنصرًا جوهريًا في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.











