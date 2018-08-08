أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن رئيس هيئة قناة السويس، مُهاب مميش أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 67 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 مليون طن.
وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن.
وشهدت القناة عبور 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.