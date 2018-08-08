أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن رئيس هيئة قناة السويس، مُهاب مميش أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 67 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 مليون طن.