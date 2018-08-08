وانخفضت الليرة نحو 27 بالمئة هذا العام و5.5 بالمئة، الاثنين إلى 5.4250 ليرة للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق وأكبر انخفاض في جلسة واحدة في نحو عشر سنوات.

جاء الانخفاض الذي سجلته العملة التركية الاثنين الماضي، بعد أن قالت واشنطن إنها تراجع الإعفاءات الممنوحة للصادرات التركية إلى السوق الأميركية.

وبلغت العملة التركية بحلول الساعة 05:56 (ت غ) 5.26 ليرة للدولار، متراجعة من مستوى إغلاق الثلاثاء البالغ 5.2260 ليرة، حين ارتفعت بعد أنباء عن أن وفدا تركيا سيذهب إلى العاصمة الأميركية لإجراء محادثات على أمل تهدئة التوترات بين البلدين.