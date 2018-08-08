وأحدث توقع لإنتاج 2018 أقل من توقعات الإدارة الصادرة في يوليو والبالغة 81.34 مليار قدم مكعبة يوميا لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الإنتاج القياسي الحالي البالغ 74.15 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط والذي تحقق في 2015.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن يرتفع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 79.57 مليار قدم مكعبة يوميا في 2018 من 74.22 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017.

وتوقع أغسطس ذاك أقل من توقعات الإدارة في تقرير يوليو البالغة 79.65 مليار قدم مكعبة يوميا للعام، لكنها تظل أعلى بكثيرمن مستوى الاستهلاك القياسي الحالي البالغ 75.10 مليار قدم مكعبة يوميا والذي تحقق في المتوسط في 2016.