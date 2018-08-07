وبحلول الساعة 17:38 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 90 سنتا، بما يزيد على واحد بالمئة إلى 74.65 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت خلال الجلسة إلى 74.90 دولار، وفق رويترز.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا إلى 69.30 دولار للبرميل، بعد صعودها في وقت سابق إلى 69.83 دولار.

وتستهدف الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن مشتريات إيران بالدولار الأميركي وتجارتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

ومن المقرر إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، بعد انتهاء "مهلة تصفية أعمال" في الرابع من نوفمبر.

وقال جون كيلدوف، من شركة "أجين كابيتال مانجمنت": "هذا بلا ريب تذكير للجميع بأن الولايات المتحدة جادة بشأن العقوبات، ومن المشكوك أن يمنحوا إعفاءات".

وارتفعت أسعار النفط بعد بدء سريان العقوبات لكن المكاسب جاءت محدودة، في ظل ما قال كيلدوف إنه افتقار المتعاملين في السوق إلى مؤشرات واضحة على مدى تأثير العقوبات النفطية المقترحة على إنتاج الخام الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة إن العقوبات هي "الأشد إيلاما التي تُفرض على الإطلاق".

وأضاف: "كل من يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة".