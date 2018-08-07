وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية، وفق رويترز.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12 في المئة منذ منتصف أبريل، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قوة الدولار.

وقال مستثمرون إن المعدن النفيس لم يستفد إلى حد كبير من الضبابية السياسية التي هيمنت على الأسواق في الآونة الأخيرة، إذ دفعت التوترات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة صوب الدولار.

وانخفض الدولار الأميركي المقوّم به الذهب أمام عملات رئيسية أخرى الثلاثاء، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية من جديد حدّت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.

وارتفعت الأسواق الآسيوية اليوم بفضل تعافي أسواق الأسهم في الصين، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتأثير المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة بالمعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 828.49 دولار للأوقية، في حين كسب البلاديوم 0.7 في المئة ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.