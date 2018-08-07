وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة، بحلول الساعة 06:24 (توقيت غرينتش) 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا، أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل.

وقال بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

ونقلت "رويترز" البنك الفرنسي قوله إن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.