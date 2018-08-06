واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل 1217.85 دولار في التعاملات المبكرة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة الي 1221.4 دولار للأوقية.

تعافت أسعار الذهب، الجمعة، من أقل مستوى في 17 شهرا البالغ 1204 دولارات للأوقية مع تراجع الدولار عقب بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو.

لكن العملة الأميركية تعافت، اليوم الاثنين، وصعدت أمام العملات الرئيسية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.39 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 831.10 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 911.97 دولار للأوقية.