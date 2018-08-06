كما تترقب الأسواق إعلانا من واشنطن في وقت لاحق، الاثنين، بخصوص إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران وهي من كبار مصدري النفط.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 73.23 دولار للبرميل عند الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش الاثنين، بارتفاع سنتين عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.64 دولار للبرميل. وقلصت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات في الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، في حين تباطأ معدل النمو خلال الشهرين الأخيرين.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد الحفارات انخفض بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس لينزل العدد الإجمالي إلى 859 حفارا.

وخارج الولايات المتحدة، ضخت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط 10.29 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، حسب ما ذكر مصدران من أوبك، بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق.