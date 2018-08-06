وهي المرة الأولى التي تزود فيها مصر غزة بغاز الطهي، في ظل أزمة نقص حاد في هذا النوع من الغاز يشهدها القطاع، إثر قرار إسرائيلي بمنع وصول الوقود والغاز وسلع أخرى إلى غزة منذ أيام.

ودخلت الشاحنات المصرية عبر بوابة "صلاح الدين" الحدودية مع القطاع المحاصر، القريبة من معبر رفح.

وتعمل الشاحنات في هذه الأثناء على إفراغ حمولتها داخل القطاع.

ويشهد القطاع تصعيدا في التوتر منذ بدأ فلسطينيون احتجاجات أسبوعية على الحدود في مارس، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل 157 شخصا على الأقل.

وفي التاسع من يوليو أغلقت إسرائيل المعبر التجاري الرئيسي للقطاع، وقلصت رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة غزة.