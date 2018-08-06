جاءت تصريحات البشير بعدما وقعت حكومة جنوب السودان اتفاق سلام مع أكبر جماعة متمردة في البلاد، بوساطة السودان.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده، اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة، في وقت سابق من الأحد.

وأشاد الطرفان بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في أحدث دولة في العالم.

وكان جنوب السودان انفصل عن السودان عام 2011، لكن الحرب الأهلية تفجرت بعد ذلك بعامين بين الحكومة التي يقودها كير وحركة متمردة يتزعمها مشار.

وأودى الصراع، الذي غذته نزاعات شخصية وعرقية، بحياة عشرات الآلاف، وشرد ما يقدر بربع سكان جنوب السودان، البالغ عددهم 12 مليونا، ودمر اقتصاده المعتمد بشدة على إنتاج النفط.

ولم تصمد اتفاقات السلام السابقة سوى لأشهر قبل أن يتجدد القتال، وهو ما أنحى كير باللائمة فيه على النفوذ الخارجي.

لكن كير عبر، الجمعة الماضية، عن اعتقاده بأن اتفاق السلام الجديد بين حكومته وجماعة المعارضة الرئيسية لن ينهار لأنه لم يفرض عليهما مثل الاتفاقات السابقة.

ودعا إلى حوار مع مجلس الأمن الدولي بشأن كيفية تأمين المنطقة من التهديدات والحفاظ على السلام.