واعتبر ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الرسوم كان لها تأثير إيجابي على صناعة الفولاذ لدينا"، مضيفا: "المصانع تفتح في كل أنحاء الولايات المتحدة، عمال الصلب عادوا إلى العمل مجددا، والأموال تتدفق إلى خزينتنا".



وقال ترامب في تغريدة أخرى: "زيادة الرسوم ستجعل بلدنا أكثر ثراءً مما هو عليه اليوم"، مشيرا إلى أن المخبولين فقط سوف يعارضون هذا، وموضحا أن الأداء الاقتصادي للصين مقابلنا ضعيف للمرة الأولى.

وجاءت تغريدات الرئيس الأميركي وسط تصاعد جديد للتوتر التجاري مع الصين.

ففي وقت سابق هذا الأسبوع، طلب ترامب من مستشاريه التجاريين الكبار دراسة ما إذا كان يجب رفع الرسوم على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار من 10 بالمئة كما هو مقرر إلى 25 بالمئة.

بعدها هددت الصين بفرض رسوم إضافية على بضائع أميركية متفرقة قيمتها 60 مليار دولار، وهو ما اعتبره المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو: "ردا ضعيفا".

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التهديد الذي تلوح به بلاده بأنه "مبرر بالكامل وضروري".

وقال في حديث على هامش مؤتمر حول الأمن في سنغافورة "أما فيما يتعلق بما إذا كان أداء اقتصاد الصين جيدا أم لا، أعتقد أن كل شيء واضح للغاية أمام المجتمع الدولي بأكمله"، مضيفا أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي.