وأعلنت الصين، الجمعة، استعدادها لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ردا على تشدد موقف واشنطن، التي هددت مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، من 10 إلى 25 بالمئة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الوزارة أن فرض هذه الرسوم الجمركية المشددة الجديدة من جانب الصين "رهن بتحركات الولايات المتحدة".

وأوضحت وزارة المالية الصينية في بيان أن الرسوم المشددة التي تتراوح بين 5 و25 بالمئة ستشمل 5207 أصناف من المنتجات الأميركية.

وأكد وزير الخارجية الصيني على هامش منتدى "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) أن هذه التدابير المضادة الجديدة "تتخذ دفاعا عن مصالح الشعب الصيني".

وأضاف أن هذه الخطوة الصينية الجديدة تهدف أيضا إلى تعزيز "نظام التبادل الحر العالمي" الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية.