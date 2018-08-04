وتأتي هذه الخطوة من جانب نيودلهي ردا على رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة فرضتها الولايات المتحدة.

وقررت الهند في يونيو الماضي زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من أغسطس على بعض المنتجات الأمريكية ومن بينها الجوز والتفاح، ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزير االخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس، سلسلة من الاجتماعات، تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في سبتمبر، وفق ما نقلت رويترز.

ووصل حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في عام 2016، إلا أن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار، وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وفي يونيو اتخذت نيودلهي، أكبر مستوردي اللوز الأمريكي في العالم، قرارا بزيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 في المئة، لتنضم بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمنيوم المستورد، كما تعتزم فرض رسم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز أيضا.