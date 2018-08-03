وحذرت الصين عبر بيان لوزارة التجارة، الجمعة، واشنطن بأنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات أخرى مضادة، في الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم

ونقلت وكالة "رويترز" عن البيان الصيني أن توقيت تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الأميركية يتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.

وكثفت واشنطن الضغط للحصول على تنازلات تجارية من بكين هذا الأسبوع، عبر اقتراح زيادة رسوم جمركية، تعتزم فرضها على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة.

يذكر أن الحكومة الأميركية فرضت في مطلع يوليو رسوما نسبتها 25 بالمئة على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم مساوية على صادرات أميركية للصين بالقيمة نفسها.