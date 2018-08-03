وأضافت الوزارة أن واردات البلاد ارتفعت 16 بالمئة في النصف الأول من العام على أساس سنوي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت أن التبادل التجاري لمصر بصفة عامة زاد 15.5 في المئة خلال النصف الأول من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، ليبلغ 44.86 مليار دولار تقريبا، مقارنة بنحو 38.83 مليار دولار قبل عام.

وقال البيان إن خمسة قطاعات تصديرية حققت نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء على رأسها قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة بلغت نسبتها 26 في المئة.

أما قطاع الصناعات اليدوية فقد حقق زيادة بنسبة 17.8 في المئة، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4 في المئة، وقطاع الغزل والنسيج بزيادة 11 في المئة، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات 38 في المئة.