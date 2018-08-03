وارتفع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليتعافى من أسوأ أداء يومي له في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم في أنحاء العالم عمليات بيع بفعل مخاوف من زيادة رسوم جمركية أميركية على واردات صينية.

وكان القطاع المالي هو المحرك الرئيسي لمكاسب المؤشر، بعد أن حقق بنك "كريدي أجريكول" أرباحا فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام، مما دفع أسهمه للارتفاع 2.1 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم بنك ناتيكسيس أيضا اثنين في المئة بعد أن زادت أرباحه في الربع الثاني.

ووفقا لرويترز، فقد ارتفعت أسهم "آر.بي.إس" البريطاني 2.9 بالمئة، بعد أن أعلن البنك المملوك للحكومة أول توزيع أرباح له في عشر سنوات.

وارتفعت أسهم مجموعة موندي الجنوب إفريقية للتعبئة والتغليف المدرجة في بورصة لندن 6 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس، بعدما أظهرت نتائج أعمالها زيادة أرباحها في النصف الأول من العام 25 بالمئة.