وأضاف الوزير في بيان صحفي أن الإنتاج الكلي من المشروع سيبلغ نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز، و3 آلاف برميل من المكثفات يوميا، بحلول الربع الثالث من 2019، مع الانتهاء من حفر بقية الآبار في المشروع وعددها ثماني آبار إنتاجية، وبئرين استكشافيتين.

وتدير شركة "رشيد" للبترول، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50 بالمئة ولـ"شل" بنسبة 25 بالمئة و"بتروناس" الماليزية 25 بالمئة، العمل في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 807 ملايين دولار.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة، من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، وفق "رويترز".