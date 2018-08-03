وقالت الصين إنها سترد إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بزيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة.

وامتدت المخاوف بشأن الأثر الذي سيكون لتلك الرسوم على النمو إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس، مع انخفاض أسواق الأسهم.

وتراجع اليورو اليوم لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1577 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية.

وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.4 بالمئة إلى 6.9064 يوان للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2017.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 بالمئة إلى 95.362، مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 94.084، وفق ما نقلت رويترز.

وتعرض الدولار الأسترالي، الذي ينظر إليه كمؤشر على النمو الصيني بسبب اعتماد اقتصاد أستراليا على التصدير إلى الصين، لضغوط في الوقت الذي تسببت فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن في تقويض أثر بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة في أستراليا.

وانخفض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في 11 يوما عند 0.7354 دولار أميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني ليجري تداوله عند 1.2985 دولار، وهو أدنى مستوى له في 11 يوما.