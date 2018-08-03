وهبط المؤشر توبكس 0.54 بالمئة إلى 1742.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له في ثلاثة أسابيع، ليفوق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع أربعة إلى واحد تقريبا.

وتمكّن نيكي من السير بعكس اتجاه باقي المؤشرات، بإحرازه مكاسب محدودة لأسباب من بينها ارتفاع قوي لأسهم سوزوكي موتور وفاست ريتيلينغ وفانوك، وأغلق مرتفعا 0.06 بالمئة إلى 22525.18 نقطة، وفق ما ذكرت رويترز.

وزادت أسهم سوزوكي 8.6 بالمئة، بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات تحقيقها أرباحا قياسية في الربع الممتد بين أبريل ويونيو، تجاوزت توقعات المحللين.

وانخفضت أسهم تويوتا موتور 0.85 بالمئة حتى بعد أن حققت الشركة قفزة نسبتها 19 بالمئة في أرباح الربع الأول من السنة المالية، متجاوزة التوقعات، ومحققة أفضل أداء فصلي لها في عامين ونصف العام.

وخلال الأسبوع، تكبد المؤشران توبكس ونيكي أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.