وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 73.40 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام الأميركية فعليا 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، على الرغم من أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم في مذكرة إن انخفاض المخزونات في كاشينج كان دافعا لزيادة أسعار النفط "في ظل مؤشرات على أن الزيادة (الإجمالية) في المخزونات الأسبوع الماضي لن تستمر طويلا جدا".

وحتى مع الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي، فإن إجمالي مخزونات الخام الأميركية يقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل، وفق ما ذكرت رويترز.

















