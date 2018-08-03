ويؤثر ارتفاع الدولار سلبا على الذهب المقوم به، لأنه يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.



ومع صعود الدولار نحو 0.5 في المئة مقابل سلة عملات، انخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1211.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1753 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى 1210.80دولار وهو أدنى مستوياته منذ يوليو 2017.



وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولارللأوقية.



ومما زاد من الضغط على المعدن الأصفر توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا في سبتمبر.



وتعززت هذه التوقعات الأربعاء بعدما أشاد المركزي الأميركي بقوة اقتصاد الولايات المتحدة، فضلا عن صدور بيانات توظيف تفوق التقديرات يومي الأربعاء والخميس.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.03 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.35 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 1.3 في المئة إلى 822.24 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 916.80 دولار للأوقية.