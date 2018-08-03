وقال التجار إن الأسعار ارتفعت حين قالت شركة جينسكيب المتخصصة في تقديم معلومات قطاع الطاقة إن مخزونات الخام في نقطة تسليم الخام الأميركي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.1 مليون برميل منذ يوم الجمعة 27 يوليو.



وكانت الأسعار هبطت الأربعاء حين قالت الحكومة الأميركية، إن إجمالي المخزونات في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 3.8 مليون برميل، بينما تراجعت المخزونات في كاشينغ 1.3 مليون برميل.



وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.06دولار أو 1.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 73.45 دولار للبرميل.



وارتفع الخام الأميركي 1.30 دولار أو 1.9 بالمئة ليصل عند التسوية إلى 68.96 دولار للبرميل.



وقبل أن يحفز تقرير جينسكيب موجة صعود، انخفضت العقود الآجلة في التعاملات المبكرة بسبب مخاوف من تخمة المعروض.