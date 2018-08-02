وقع الاتفاق عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وعن البنك الأوروبي جانيت هكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري اهتمام حكومة بلاده بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.

من جانبها قالت جانيت هكمان إن قطاع النقل في مصر يعد أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام البنك من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين، من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم.

وأضافت: " إننا فخورون بالإسهام في تطوير قطاع النقل لما له من أهمية كبيرة لمصر وهذه خطوة أساسية لدعم تطوير وإصلاح القطاع وهو ما يتسق مع منهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير خدمة لائقة يمكن الاعتماد عليها لتحسين حياة الناس وأعمالهم وبالتالي الاقتصاد كله"."