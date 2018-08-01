وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو0.5 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين بالمئة، الثلاثاء.

وهوى برنت أكثر من 6 بالمئة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي حوالي 7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين توقع استطلاع لرويترز أن تنخفض 2.8 مليون برميل.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها بشأن المخزونات، الأربعاء.

وكانت أوبك تعهدت بتعويض تعطل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج في المنظمة، ووصل إنتاج أوبك في يوليو إلى أعلى مستوى للعام 2018.

وبدأت العقوبات الأميركية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر في يونيو.