وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض في مستهل محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر :"يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى أمر ما"، من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا، وفق "رويترز".

وأضاف: "إذا أمكننا أن تكون لدينا تجارة بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

ومن جانبه، قال يونكر للصحفيين إن أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى العمل معا.

وأضاف:"نحن شركاء وحلفاء حميمون ولسنا أعداء. يجب علينا أن نعمل سويا (..) أعتقد أننا يجب أن نركز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها. ذلك هو ما يجب علينا أن نفعله".

ويحاول هذا الكلام الدبلوماسي تلطيف الأجواء المتوترة على جانبي الأطلسي، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيين في الأول من يونيو الماضي.

وسارعت بروكسل إلى الرد على واشنطن عبر فرض رسوم جمركية إضافية على سلسلة منتجات أميركية.