وذكر شي في افتتاح خلال بريكس للاقتصادات الناشئة في جوهانسبرغ "يجب رفض الحرب التجارية لأنه لن يكون فيها فائزون".

وأوضح "تتزايد الأحادية والحمائية وتوجه ضربة قوية للتعددية والنظام التجاري المتعدد الأطراف"، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وصرح "نحن نواجه خيارا بين التعاون والمواجهة، بين الانفتاح وسياسة الأبواب المغلقة، بين الفائدة المشتركة ومقاربة افقار الجار".

وأضاف "لقد وصل المجتمع الدولي مرة أخرى عند مفترق جديد"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويعقد قادة بريكس للاقتصادات الناشئة - البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا - قمة سنوية تستمر 3 أيام تناقش تهديد الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار، وقال إن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سببه "التلاعب غير المنصف" بالعملة.