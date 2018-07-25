وأفادت رويترز بارتفاع "المعدن الأصفر" 0.2 في المئة إلى 1226.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت غرينتش).

وزادت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.1 بالمئة إلى 1226.20 دولار للأوقية.

ويأتي الاجتماع بين ترامب ويونكر بعدما فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في يونيو، وتهديد الرئيس الأميركي بتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.17 دولار للأوقية.